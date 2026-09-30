Многодетные семьи в Псковской области могут бесплатно посещать музеи каждый четверг

12:23, 30 сентября 2026, ПАИ

Многодетные семьи в Псковской области могут бесплатно посещать музеи каждый четверг месяца. Об этом сообщила заместитель министра культуры региона Виктория Екимова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 сентября.

По словам замминистра, для детей и семей есть льготные условия посещения музеев, утверждённые на законодательном уровне. Она отметила, что посетить учреждение на льготных условиях семьи с детьми могут, а сотрудники в кассе проконсультируют, как посетить площадку музея. «Для многодетных семей отдельно каждый четверг месяца семья может посетить учреждение бесплатно», – сказала она.

Екимова уточнила, что это касается посещения именно выставочных экспозиций, а экскурсии или дополнительные условия – уже на условиях учреждения. Для бесплатного посещения нужны документы, подтверждающие льготу, также необходимо взять билет в кассе.