Развитие гиревого спорта в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

14:36, 17 апреля 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная развитию гиревого спорта в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Какие результаты псковские гиревики показывают на соревнованиях, к каким выступлениям и мероприятиям готовятся, кто может заниматься гиревым спортом, какие задачи ставит перед собой Федерация гиревого спорта Псковской области?

На эти и другие вопросы ответят председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов и чемпион России по гиревому спорту, главный тренер сборной Псковской области по гиревому спорту Николай Лапшин.