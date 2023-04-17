Развитие гиревого спорта в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная развитию гиревого спорта в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.
Какие результаты псковские гиревики показывают на соревнованиях, к каким выступлениям и мероприятиям готовятся, кто может заниматься гиревым спортом, какие задачи ставит перед собой Федерация гиревого спорта Псковской области?
На эти и другие вопросы ответят председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов и чемпион России по гиревому спорту, главный тренер сборной Псковской области по гиревому спорту Николай Лапшин.
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