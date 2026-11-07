Открытый мастерский турнир WPF «Ступинская высота» стартовал в Великих Луках

10:36, 07 ноября 2026, ПАИ

Открытый мастерский турнир WPF «Ступинская высота» начался сегодня в Великих Луках. Соревнования проходят в тренажёрном зале «С-Фитнес», сообщается в группе клуба силового спорта «Сильные духом» в соцсети «ВКонтакте».

В программе турнира – жим штанги лёжа для людей с ограниченными возможностями, безэкипировочный пауэрлифтинг, безэкипировочный жим лёжа, безэкипировочная становая тяга и строгий подъём штанги на бицепс. В каждой возрастной и весовой категории разыгрываются первое, второе и третье места. Победители и призёры получат эксклюзивные медали и дипломы.

В мужских категориях открытой возрастной группы будет разыграно абсолютное первенство по формуле Уилкса. Абсолютных победителей ждут кубки и подарки спонсоров.