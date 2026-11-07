В Себежском округе стартовали межрегиональные соревнования по спортивному туризму

09:06, 07 ноября 2026, ПАИ

В посёлке Сосновый Бор Себежского округа стартовали межрегиональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В соревнованиях принимает участие около 100 спортсменов из Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Тульской и Смоленской областей и из Санкт-Петербурга. Параллельно проходит областной турнир «Золотая восемь», в котором ожидается порядка 170 участников.

Псковскую область на соревнованиях представляют спортсмены из Великих Лук, Плюссы и Себежа.

Участникам предстоит преодолеть навесные переправы, спуски, подъём по скалодрому, вертикальный подъём и спуск по наклонной навесной. Победителей определят по наименьшему времени прохождения дистанций. Соревнования продлятся до 8 ноября.