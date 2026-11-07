Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

В Себежском округе стартовали межрегиональные соревнования по спортивному туризму

В посёлке Сосновый Бор Себежского округа стартовали межрегиональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: группа «Центр спортивного туризма и путешествий» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях принимает участие около 100 спортсменов из Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Тульской и Смоленской областей и из Санкт-Петербурга. Параллельно проходит областной турнир «Золотая восемь», в котором ожидается порядка 170 участников.

Псковскую область на соревнованиях представляют спортсмены из Великих Лук, Плюссы и Себежа.

Участникам предстоит преодолеть навесные переправы, спуски, подъём по скалодрому, вертикальный подъём и спуск по наклонной навесной. Победителей определят по наименьшему времени прохождения дистанций. Соревнования продлятся до 8 ноября.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

09 ноября 2026

Георгий Пономарёв объяснил, что поможет привлечь людей к массовому спорту
09 ноября 2026

ФК «Псков» не вышел из группы финального этапа Третьей лиги
09 ноября 2026

«Луки-Энергия-2» разгромно проиграла «Бомику» в групповом этапе финала Третьей лиги
09 ноября 2026

Гендиректор «Луки-Энергии» ответил на слухи о задержке зарплат в клубе
09 ноября 2026

Генеральный директор «Луки-Энергии» надеется, что Сальников продолжит работу с клубом
09 ноября 2026

Великолукский лучник Илья Силаев выиграл Гран-при Черногории
09 ноября 2026

Пскович Сакадеев выиграл кубок Медийной футбольной лиги
09 ноября 2026

Детскую спортплощадку по проекту ТОС обустроили в Новоржеве

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...