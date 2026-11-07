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Спорт

Кубок города по волейболу стартовал в Пскове

Кубок Пскова по волейболу среди мужских команд стартовал сегодня, 7 ноября, матчем между командами «Роман и Ко» и «Кто по Куда», сообщается в группе Pskov Volleyball Club в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Всего в мужском турнире принимает участие 14 команд, которые на предварительном этапе разделены на две группы. В группе А выступают «Великие Луки», «Динамо», «Бригантина 1», «Бригантина 2», «Штурм», «Роман и Ко» и «Кто по Куда», в группе Б – «Политехник», «Спайк», «ПсковГУ», «Факел», «Теплосети», «Юность» и «Кто Куда». В полуфинал выйдет по две лучшие команды из каждой группы.

В женском турнире за победу будет бороться 11 коллективов. Соревнования начнутся матчем между клубами Себежского округа и «Динамо» из Псковского округа 8 ноября в 11:45.

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