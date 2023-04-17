В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за надругательство над паспортом

12:04, 17 апреля 2023, ПАИ

Законопроект об уголовном наказании за надругательство над паспортом России разработали депутаты фракции ЛДПР. Нарушителю будет грозить до одного года лишения свободы. Изменения предполагается внести в статью 329 Уголовного кодекса Российской Федерации, пишет РИА Новости.

«Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации, Государственным флагом Российской Федерации или паспортом гражданина Российской Федерации наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года», - говорится в тексте законопроекта.

Также отмечается, что сейчас действия, направленные на умышленное повреждение своего паспорта, могут содержать лишь признаки административного правонарушения, установленные статьей 19.16 Кодекса об административных правонарушениях: «Умышленное уничтожение или порча паспорта, небрежное хранение, повлекшее утрату документа, влекут административную ответственность в виде штрафа от 100 до 300 рублей».