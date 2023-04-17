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Общество

Полистовский заповедник проведет акцию «Бумажный бум»

О старте природоохранной акции в двух районах Псковской области объявил Полистовский государственный природный заповедник. Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум – 2023» пройдет в Локнянском и Бежаницком районах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.  

Принимается любая бумага, кроме кальки и бугорчатых прокладок для яиц. Все средства, вырученные от сбора макулатуры, направят на благотворительность, в помощь бездомным животным, пункт передержки в Бежаницах и приют для бездомных животных в деревне Веретье Великолукского района.

Фото: пресс-служба Полистовского заповедника

В Бежаницах собранную макулатуру будут принимать в период с 24 по 28 апреля в здании Дома детского творчества в кабинете № 4, а в Локне – в здании Центра дополнительного образования. 

Единый день по сбору макулатуры пройдет также 27 апреля с 11:00 до 13:00 возле здания Центра дополнительного образования (улица Кушнаренко, дом 44) в Локне, а 28 апреля с 11:00 до 13:00 возле здания Дома культуры (улица Смольная, дом 14) в Бежаницах. 

«Переработка одной тонны макулатуры спасает десять деревьев, экономит 20 тысяч литров воды и 1000 кВт электроэнергии! Несколько простых действий – и каждый из нас может принять участие в важном деле сохранения нашей планеты», - отмечается в сообщении.

Партнерами акции выступают молодёжный центр «Юность» в Бежаницком районе и Центр дополнительного образования поселка Локня.

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