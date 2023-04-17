Занятия по реставрации начались в псковской церкви Георгия со Взвоза

13:55, 17 апреля 2023, ПАИ

17 апреля в рамках межрегионального слета молодых реставраторов «Наследники мастеров» начались практические занятия по реставрации живописи в псковской церкви Георгия со Взвоза (1494 г.), включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Занятия проводят художник-реставратор монументальной живописи межобластного научно-реставрационного художественного управления, кандидат искусствоведения Татьяна Федоренко и архитектор-реставратор высшей категории, член президиума Союза реставраторов России, главный архитектор ООО «РСК-Лазурит» Александр Урадовских.

Студентам рассказали, как подготовить историческую справку, включая сведения о предыдущих реставрациях, показали, как оценивать состояние сохранности стенописи и выполнять фотофиксацию разрушений.