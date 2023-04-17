Фестиваль гиревого спорта пройдет в Пскове 9 мая

15:36, 17 апреля 2023, ПАИ

Фестиваль гиревого спорта проведут в Пскове 9 мая. Об этом сообщил чемпион России по гиревому спорту, главный тренер сборной Псковской области по гиревому спорту Николай Лапшин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Это будет открытая тренировка, приедут чемпионы, которые поделятся опытом. Будут соревнования в упрощенном варианте – спортсмены будут толкать более легкие гири и не десять минут, а по пять. Проведём мероприятие при поддержке комитета 9 мая в 12 часов дня на стадионе «Машиностроитель», ждем всех желающих», - сказал Николай Лапшин.

По его словам, в мероприятии могут принять участие не только любители и профессионалы, а также новички. «Потребуется базовая физическая подготовка. Даже те, кто ни разу не пробовал поднимать гирю, смогут это сделать», - уточнил гость медиацентра.

Для девушек будет гиря весом 8 килограммов, для мужчин – 16.

Как отметил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов, на фестивале, как и на остальных спортивных мероприятиях, будет присутствовать медицинский работник.