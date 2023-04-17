Полсотни псковичей занимаются гиревым спортом

16:28, 17 апреля 2023, ПАИ

50 человек профессионально занимаются гиревым спортом в Пскове. Об этом рассказал чемпион России и главный тренер сборной Псковской области по гиревому спорту Николай Лапшин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«С профессиональным пониманием в нашей области занимаюсь только я, так как я мастер спорта международного класса и прошел определенную школу. Я могу максимально эффективно, не травмируя спортсменов, подготовить их к соревнованиям. У нас уже есть и кандидаты в мастера спорта», - отметил Николай Лапшин.

По его словам, на соревнованиях регион представляют военнослужащие. «Они [военнослужащие. – Прим. ред.] участвуют в различных профессиональных спартакиадах, им в принципе нужно быть в хорошей физической форме, поэтому они проявляют интерес к гирям. Можно сказать, что они двигатели гиревого спорта у нас в регионе», - сказал спортсмен.

В Пскове гиревым спортом занимаются также три девушки. «Это доступный вид спорта, интересный при правильной организации. Я считаю, что за гиревым спортом хорошее будущее в городе. Интересное направление, требующее минимальных площадок», - заметил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов.

Сейчас спортсмены занимаются на базе Росгврадии. Чтобы связаться с Федерацией гиревого спорта Псковской области, все желающие могут зайти в группу организации в соцсети «ВКонтакте».

«Гиревым спортом могут заниматься и дети с 10-11 лет, главное в этом плане - не навредить и правильно организовать тренировку», - заключил Александр Гаврилов.