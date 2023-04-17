В мае начнутся богослужения в отреставрированном храме Николая Чудотворца в Печорах

16:18, 17 апреля 2023, ПАИ

В конце мая начнутся богослужения в отреставрированном монастырском храме Николая Чудотворца в Печорах, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Сейчас работы в надвратном храме святителя Николая Чудотворца Псково-Печерского монастыря подходят к завершению.

С наступлением теплых дней реставраторы АНО «Возрождение» приступили к завершающей фазе отделочных работ на фасаде и внутри храма святителя Николая Чудотворца. Следующим этапом работы станет монтаж иконостаса.

Храм построен зодчим Павлом Заболотным в 1564 или в 1565 году. Возможно, одновременно со строительством крепостных стен вокруг монастыря. Надвратный храм, возможно, какое-то время служил главным входом в монастырь, Святыми вратами.

Храм носит имя Николы Вратаря или Николы Ратного (деревянное фигурное изображение Николы с мечом в руке, установленное при входе в храм, после реставрации храма будет возвращено на свое место).