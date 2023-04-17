Волк загрыз собаку в Пыталовском районе

16:57, 17 апреля 2023, ПАИ

Волк утащил собаку от дома в деревне Вильниково Пыталовского района. Это произошло 16 апреля около 22:00, сообщается в группе «Подслушано Пыталово» в соцсети «ВКонтакте».

Труп собаки обнаружили в километре от дома. «Пока ездили за мешком, приехали на то же место - трупа собаки уже не обнаружили», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что охотники подстрелили опасного хищника в Псковском районе. Также трёх волков добыли охотники в Псковской области.