Волк загрыз собаку в Пыталовском районе
Волк утащил собаку от дома в деревне Вильниково Пыталовского района. Это произошло 16 апреля около 22:00, сообщается в группе «Подслушано Пыталово» в соцсети «ВКонтакте».
Труп собаки обнаружили в километре от дома. «Пока ездили за мешком, приехали на то же место - трупа собаки уже не обнаружили», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что охотники подстрелили опасного хищника в Псковском районе. Также трёх волков добыли охотники в Псковской области.
Комментарии: 0 Обсудить >>>