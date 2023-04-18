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Культура

Фестиваль в честь виртуоза-балалаечника Трояновского обсудят в ПАИ

Пресс-конференция о проведении областного фестиваля-конкурса и мероприятий, посвящённых 140-летию со дня рождения русского музыканта, виртуоза-балалаечника Б. С. Трояновского, проходит в медиацентре ПАИ.

Как проходит музыкальный конкурс, сколько исполнителей заявилось, что дает фестиваль для развития территорий и творческих личностей, каков уровень исполнительства у конкурсантов, расскажут руководитель заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» им. В. Г. Румянцева Константин Абабков, заведующая Центром непрерывного образования в области культуры и искусства Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Анжелика Романюк, директор Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса Дарина Дементьева, и. о. директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.

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