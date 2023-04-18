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Происшествия

Псковича приговорили к 9 годам тюрьмы за попытку сбыта наркотиков

Виновным в совершении семи преступлений, связанных с покушением на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, признан 37-летний житель Пскова. Обвинительный приговор злоумышленнику вынес Боровичский районный суд Новгородской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области. 

В ходе расследования установлено, что фигурант уголовного дела несколько лет проживал в Санкт-Петербурге и занимался продажей рыболовных и спортивных товаров. Когда официальный бизнес не принёс желаемых доходов, он решил открыть свой интернет-магазин по продаже запрещённых веществ. Для этого он приобрёл свыше 6 килограммов наркотических средств - мефедрон, N-метилэфедрон, гашиш и марихуану, ЛСД - на сумму 2 миллиона рублей.

В течение двух месяцев обвиняемый расфасовывал наркотики у себя в гараже, а затем распространял путём закладок в Псковской и Новгородской областях.

При этом географические координаты местонахождения тайников он сохранял в памяти навигатора и планировал использовать, как только начнёт работать его интернет-магазин. В феврале прошлого года его задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Великий Новгород на территории одного из гаражных комплексов в посёлке Панковка. В тот день злоумышленник пытался спрятать порядка ста закладок с гашишем. В дальнейшем полицейские обнаружили и изъяли ранее сделанные им закладки, а также оставшиеся наркотические средства по адресам его пребывания в Санкт-Петербурге и Пскове, а также в его автомобиле Toyota Rav 4.  

Боровичский районный суд вынес мужчине приговор в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

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