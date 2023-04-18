Государственный народный ансамбль «Россия» выступит в Пскове

11:50, 18 апреля 2023, ПАИ

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной под управлением заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко подарит зрителям Псковской областной филармонии концертную программу, наполненную красочными музыкальными номерами, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Также на сцене выступят заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева, руководителем которого является лауреат премии правительства РФ «Душа России», заслуженный деятель искусств Псковской области, обладатель звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков, и лауреаты областного фестиваля-конкурса исполнителей на русских народных инструментах, посвящённого 140-летию со дня рождения Б. С. Трояновского.

В ТКД отметили, что гости из Москвы дадут концерт в рамках областного фестиваля-конкурса, посвящённого 140-летию со дня рождения Б. С. Трояновского.

Приобрести билеты на концерт можно по ссылке здесь.