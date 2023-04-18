Более 50 заявок поступило на фестиваль в честь балалаечника Трояновского

12:44, 18 апреля 2023, ПАИ

57 заявок из 15 районов Псковской области поступило на фестиваль-конкурс исполнителей, посвящённый 140-летию со дня рождения Б. С. Трояновского. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила и. о. директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.

По её словам, в фестивале принимают участие жители Псковской области в возрасте от 7 до 70 лет.

Наталья Белова отметила, что фестиваль открылся 16 апреля в Новоржеве, а его финал состоится в областной филармонии 23 апреля. «Этот год — год 140-летия нашего земляка, виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского. Впервые фестиваль в его честь состоялся в 1993 году. В этом году он проходит в 30-й раз», — сказала она.

Руководитель заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» им. В. Г. Румянцева Константин Абабков отметил, что сейчас наблюдается подъем народной музыки и народных исполнителей.

«У нас фестиваль сольных исполнителей, дуэтов ансамблей и даже оркестров, и все самое интересное вы увидите 23 апреля», — добавил он.