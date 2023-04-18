День русской балалайки планируют отпраздновать в Псковской области

12:57, 18 апреля 2023, ПАИ

День русской балалайки планируют отпраздновать в Псковской области в июне. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила и. о. директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.

Впервые День балалайки в Пскове отпраздновали в 2022 году, однако организаторы заявляли, что могут сделать этот праздник ежегодным.

В прошлом году основные праздничные мероприятия прошли в Детском парке Пскова. Перед зрителями выступили творческие коллективы и солисты из Пскова, Великих Лук, Новоржева, Палкино.

Кроме того, своё мастерство зрителям продемонстрировали заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, ансамбль русских народных инструментов «Забава», ансамбль «Веселые ложкари», народный самодеятельный ансамбль «Новоржевские скобари», ансамбль гусляров Детской музыкальной школы № 4 города Пскова, а также студенты Псковского колледжа искусств имени Римского-Корсакова, Сергей Поторочин и Константин Абабков.