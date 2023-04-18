Леди Балалайка выступит на фестивале в Пскове

13:16, 18 апреля 2023, ПАИ

Известный блогер, балалаечница Елена Варфоломеева, известная под ником Леди Балалайка, выступит на фестивале в честь виртуоза-балалаечника Трояновского в Пскове. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила директор Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса Дарина Дементьева.

«Уральская плясовая — одно из самых интересных и самых узнаваемых произведений Бориса Сергеевича Трояновского. Эту и другие мелодии вы услышите на спектакле «Трояновский» 22 апреля в Пскове», — рассказала Елена Варфоломеева в своих соцсетях.

Напомним, фестиваль в честь виртуоза-балалаечника Трояновского стартовал в Псковской области 16 апреля. На фестиваль поступило более 50 заявок из разных уголков Псковской области.