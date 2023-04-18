Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Леди Балалайка выступит на фестивале в Пскове

Известный блогер, балалаечница Елена Варфоломеева, известная под ником Леди Балалайка, выступит на фестивале в честь виртуоза-балалаечника Трояновского в Пскове. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила директор Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса Дарина Дементьева.

Скриншот соцсетей Елены Варфоломеевой

«Уральская плясовая — одно из самых интересных и самых узнаваемых произведений Бориса Сергеевича Трояновского. Эту и другие мелодии вы услышите на спектакле «Трояновский» 22 апреля в Пскове», — рассказала Елена Варфоломеева в своих соцсетях.

Напомним, фестиваль в честь виртуоза-балалаечника Трояновского стартовал в Псковской области 16 апреля. На фестиваль поступило более 50 заявок из разных уголков Псковской области. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 апреля 2023

Билеты на концерт Рязанского народного хора в Пскове можно приобрести со скидкой
18 апреля 2023

Фестиваль в честь виртуоза-балалаечника Трояновского обсудят в ПАИ
18 апреля 2023

Государственный народный ансамбль «Россия» выступит в Пскове
18 апреля 2023

Гости из Башкортостана посетили Псковскую области

18 апреля 2023

Конкурс «Псковская книга» проводится в рамка форума «Русский Запад»
17 апреля 2023

Пыталовский моделист представил новую работу, посвящённую танковому бою

17 апреля 2023

Традиционные весенние ярмарки пройдут в конце апреля в районах области

17 апреля 2023

Какое мясо лучше есть после Великого поста, рассказали эксперты

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...