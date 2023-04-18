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Аномальное тепло ожидается в Псковской области в конце апреля

Аномальное тепло ожидается в Псковской области в конце апреля. В это время регион попадет под действие антициклона, сообщает газета «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой на псковских метеорологов.

«С 19 по 25 апреля мы будем находиться в зоне высокого давления. Это влияние восточной периферии антициклона с центром в Скандинавии. Поэтому будет отмечаться сухая погода преимущественно без осадков», – уточнили специалисты.

Ночные температуры будут держаться около 0...+5, днём будет +14...+19 градусов. В целом апрель покажет температуру выше климатической нормы на 4-6 градусов.

«С 25 апреля ожидается влияние фронта кратковременных дождей. Ночные и дневные температуры поднимутся на пару градусов. В отдельные дни столбик термометра покажет +20 градусов», – добавили метеорологи.

 

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