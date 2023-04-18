Переселенцы приобщились к пасхальной традиции в Пскове

15:33, 18 апреля 2023, ПАИ

В минувшее воскресенье, на Пасху, при поддержке регионального отделения Российского Красного Креста (далее по тексту РКК) в псковском Детском парке состоялись традиционные катания яиц по лунке. На сей раз в исконно псковской забаве приняли участие вынужденные переселенцы из Донбасса и Украины. Как проходили народные гуляния, передает корреспондент ПАИ.

Объединяющий проект

«Мы уже долгое время работаем с переселенцами с Украины, и в обсуждениях выяснилось, что они никогда не катали яйца. Другие моменты у нас схожи: и ночные службы, и освящение куличей и яиц в церкви. А вот про катание яиц многие даже и не слышали. Поэтому мы организовали для них такое мероприятие. И, как мы убедились, они с огромным удовольствием приняли участие. А после мы пойдём в ресторан Mama Roma пообедать», — рассказала председатель Псковского регионального отделения РКК Валерия Мишакова.

Как рассказала руководитель регионального отделения РКК, этот проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, который их организация выиграла в прошлом году.

«Мы написали проект по адаптации переселенцев в нашем регионе и с октября реализуем его, - уточнила Валерия Мишакова. - Поначалу было сложно даже группу набрать. А сейчас у нас намного больше участников, чем мы планировали. Изначально рассчитывали на 350 человек, а сейчас уже порядка пятисот участников».

Этот проект региональное отделение РКК реализует не только в Пскове, но и в Великих Луках, пункте временного размещения «Голубые озёра» и Пушкиногорском ПВР. Основная цель – содействие в обеспечении достойной и качественной жизни семей переселенцев, прибывших в Псковскую область с Украины и Донбасса. Для обеспечения жизнедеятельности семей переселенцев ежемесячно организована выдача наборов продуктов питания и один раз в квартал гигиенических средств. За небольшой срок реализации проекта выдано 1050 наборов продуктов питания весом чуть более 5,2 тонны.

Особое внимание уделено оказанию психологической помощи и взаимоподдержки вынужденным переселенцам. Для них проводят досугово-познавательные мероприятия, такие как кулинарные мастер-классы, совместно с библиотекой организуют концерты и литературные мастер-классы, а также индивидуальные консультации или групповые занятия с детским и взрослым психологом.

«Это нужно в первую очередь для того, чтобы люди могли выговориться, ведь страхи, разделённые на несколько человек, становятся меньше. Многие из них сейчас сталкиваются с так называемыми флешбэками: если где-то слышат салют, у людей начинается паника, оживают воспоминания о том, как всё вокруг взрывалось. Поэтому мы стараемся привлекать их к таким семейным праздникам, чтобы они вливались в наш общий коллектив», — пояснила Валерия Мишакова.

На весну-лето в региональном отделении РКК запланировано немало мероприятий: экскурсии в Печоры и Себеж, а также участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Пскова и Дню города Великие Луки.

«Нам некуда возвращаться»

Елена со своей семьёй год назад переехала в Псков из шахтёрского посёлка Тошковка Луганской области. Переезжали они в самый острый период, когда были постоянные обстрелы.

«Сегодня нас с детьми пригласили на катание яиц. Здесь очень интересно, ведь мы ни разу в подобных играх не принимали участия. Вообще хочется поблагодарить представителей Красного Креста в Пскове. Здесь нас тепло приняли, помогли в решении всех наших бед и бытовых проблем», — рассказала переселенка.

Конечно, Елена скучает по родным местам, ведь некоторые её родственники уже вернулись в освобождённый посёлок.

«У родителей дом остался цел, и они с бабушкой уехали. А нам некуда возвращаться - квартира сгорела. Да и дети здесь уже учатся. Спасибо Пскову, мы не ощутили здесь себя чужими, словно приехали в свой город», — продолжила Елена.

Приспосабливается к новым реалиям и её сын, студент Псковского колледжа профтехнологии и сервиса Дмитрий.

«Мы потихоньку втягиваемся, в том числе и благодаря таким мероприятиям. Местные традиции нам очень нравятся. К примеру, этот боулинг с использованием яиц - очень азартная игра (улыбается). И хоть я ничего не выиграл, но всё равно получил массу удовольствия», — рассказал Дмитрий.

Анна Чаплыгина