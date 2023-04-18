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Общество

В России принят закон о лишении свободы за незаконный оборот метанола

В Госдуме РФ приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о десяти годах лишения свободы за незаконный оборот метилового спирта (метанола) сегодня.

Законопроект внесли депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛДПР, а также сенаторы.

Документ устанавливает уголовную ответственность за оборот (продажу, хранение, распространение) метанола либо метанолосодержащих жидкостей под видом алкоголя в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до четырех лет, передает РИА Новости.

Если деяния совершены группой лиц по предварительному сговору или повлекли причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, злоумышленникам смогут назначить штраф до 700 тысяч рублей или лишить свободы на срок до шести лет.

Если деяния повлекли по неосторожности смерть более двух людей, в качестве наказания возможно лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

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