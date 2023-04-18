Выставка «Деревянные берега» откроется в псковской галерее «Цех»

15:52, 18 апреля 2023, ПАИ

Выставка под названием «Деревянные берега» откроется в городской галерее «Цех» 21 апреля в 18:00. В экспозиции будут представлены работы известного псковского художника Владимира Бердышева, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.

Как отметили в театре, живопись Владимира Бердышева необычайно поэтична: «Монументальность темы в сочетании с декоративностью формы создает объемное и многоуровневое впечатление у зрителя. Земной мир воспринимается как бы со стороны, из точки, находящейся за его пределами, – в поэзии этот жанр мог бы называться элегией. Характерным признаком такой поэтической формы являются повторы, постоянное возвращение к одной и той же точке. В творческом наследии Владимира Бердышева также заметна склонность автора к работе сериями: обращает на себя внимание упорство и страстная увлеченность экспериментами с фактурами и цветом в пределах раз за разом повторяющейся композиционной структуры».

Выставка продлится до 21 мая.