Часть дорог в пяти районах Псковской области перекроют из-за ралли

16:04, 18 апреля 2023, ПАИ

Часть дорог в пяти районах Псковской области перекроют из-за ралли в конце апреля, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В Пустошкинском, Опочецком, Палкинском, Печорском и Себежском районах пройдут тренировочные сборы в рамках подготовки к седьмому этапу Кубка России по ралли «Голубые озера - 2023» и третьему этапу чемпионата России по ралли «Псков–2023».



С целью обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное прекращение движения транспортных средств по участкам автомобильных дорог:



«Пустошка – Щукино – Алоль» от дер. Криуха до дер. Красное Пустошкинского района – 23 апреля с 10:00 до 18:00.



«Пустошка – Щукино – Алоль» от дер. Красное до дер. Щукино Пустошкинского района – 22 апреля с 10:00 до 18:00.



«Кудка – Норкино – Камено» от дер. Кудка до дер. Рясино Опочецкого района – 20 апреля с 10:00 до 18:00.



«Качаново – Луг – Родовое» от дер. Качаново до дер. Горбунова Гора и от дер. Качаново до дер. Луг Палкинского района – 27 апреля с 10:00 до 18:00.



«Железово – Лавры» от дер. Железово до дер. Лавры Печорского района – 25 апреля с 10:00 до 18:00.



«Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок» от дер. Лавры до дер. Высокий Мост Печорского района – 26 апреля с 10:00 до 18:00.



«Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок» от дер. Высокий Мост до дер. Качаново Палкинского района – 26 и 27 апреля с 10:00 до 18:00.



«Пустошка – Щукино – Алоль» от дер. Криуха до дер. Васильки и от дер. Васильки до дер. Копылок Пустошкинского района – 27 апреля с 10:00 до 18:00.



«Максютино – Родионово» от дер. Китово до дер. Родионово и от дер. Дорбыши до дер. Шершни Себежского района – 28 апреля с 10:00 до 18:00.



Организатор соревнований - президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич, контактный телефон 8-911-378-05-81.