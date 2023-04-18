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Общество

Псковские профсоюзы просят продлить кешбэк на детский отдых

Псковский областной совет профсоюзов направил обращение в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина по вопросу возобновления кешбэка на путевки в детские оздоровительные лагеря в 2023 году.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, близится сезон детского летнего отдыха и оздоровления. В течение двух лет работала программа кешбэка на путёвки в детские оздоровительные лагеря, впервые запущенная в России в 2021 году и возобновленная в 2022-м. Родители могли вернуть половину стоимости путёвок в детские лагеря.

«В феврале 2023 года стало известно, что в привычном виде программа в этом году, скорее всего, не вернется, поскольку кешбэк рассматривался как антикризисная мера во время пандемии. Однако часть россиян уже забронировали своим детям путевки в оздоровительные лагеря в надежде получить компенсацию. Если поддержки от государства не будет, граждане начнут аннулировать поездки, так как стоимость на детские путевки сегодня достаточно высокая, а зарплаты работающего населения низкие. Кроме того, путевками пользуются, как правило, люди с небольшим достатком», - отметили в региональном профобъединении.

Псковский региональный союз организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» просит правительство страны продлить программу стимулирования отдыха и оздоровления детей на лето 2023 года.

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