В Великолукском районе произвели замену плит на мемориале Герою Советского Союза

18:36, 18 апреля 2023, ПАИ

На Малкинской высоте в Лычёвской волости был выполнен косметический ремонт мемориала Герою Советского Союза Матвею Кузьмину. Об этом сообщает газета Великолуского района «Наш путь».

В рамках ремонта была произведена замена плитки, покрашены ограждение и постамент памятника. Также с территории Малкинской высоты убран и вывезен весь мусор.

«Хочется выразить отдельные слова благодарности главе Великолукского района Алексею Кузьмину, по инициативе которого была заменена плитка, коллективу и ученикам Лычёвской школы – за проведённый субботник, ООО «ЭТНА» – за качество выполненной работы», — отметила глава Лычёвской волости Любовь Никифорова, которая также приняла непосредственное участие в благоустройстве мемориала.