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Общество

День российской полиграфии отмечают 19 апреля

19 апреля в России отмечается профессиональный праздник – День российской полиграфии, учреждённый в 2014 году, пишет calend.ru.

Согласно справочникам, «полиграфия» – отрасль производства, связанная с выпуском печатной продукции: книжной, журнальной, газетной, деловой, этикеточной.

Считается, что в этот день в 1563 году первопечатник Иван Фёдоров начал работу над книгой. Тогда же в середине XVI века по указу Ивана Грозного в Москве была основана и первая типография, положившая начало печатному делу на Руси. Поэтому 19 апреля и решено выбрать в качестве Дня рождения российской полиграфии.

С инициативой учреждения профессионального праздника в 2013 году выступили сами полиграфисты. Предложение поддержало Министерство культуры РФ, а также Агентство по печати и массовым коммуникациям.

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