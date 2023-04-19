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Общество

В России планируют разработать стандарты строительства частных домов

В России планируется создать стандарты стройки для частных домов. Предложение уже обсуждалось с Минстроем и бизнесом, инициативу в ведомство направил комитет по малоэтажному жилищному строительству Российского союза строителей (РСС), пишут «Известия».

В частности, для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) хотят сформировать классификацию — стандартные, комфорт- и бизнес-классов дома. Для каждого из этих видов предлагается прописать разные параметры, которым должен отвечать объект (например, комплектация дома, отделка и прочее).

Также предлагается внедрить институт независимого строительного надзора, определить требования к проектно-разрешительной документации для ИЖС.

«Эти меры позволят сделать рынок ИЖС более понятным, а объекты ликвидными. И главное — обеспечат прозрачность сделки для банка и гражданина, позволят обелить рынок, снизить риски для кредитных организаций и клиентов, автоматизировать выдачу ипотеки», — сказал управляющий партнер ГК «Омакульма», председатель комитета РСС по малоэтажному строительству Константин Пороцкий.

По словам члена комитета ГД по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, сегодня ИЖС — это драйвер стройотрасли. Важно добиться того, чтобы дома были ликвидным объектом залога, что позволит упростить выдачу ипотеки. Ряд предложений РСС действительно помочь в достижении этой цели, сказал депутат.
 

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