Жилой дом сгорел ночью в Порхове

09:42, 19 апреля 2023, ПАИ

Жилой дом сгорел на улице Садовой в Порхове ночью, в 1:21. Предположительно, пожар произошел из-за короткого замыкания. Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС по региону.

Также в 6:00 18 апреля из-за аварийного режима электросети сгорел садовый дом в СНТ Торошинка Псковского района. А в деревне Череха из-за разгерметизации топливной системы в автомобиле Audi 100 1990 года выпуска выгорел моторный отсек.

Помимо этого, в деревне Горячево Опочецкого района из-за короткого замыкания загорелось бесхозное строение. Вызов поступил в 23:56.

Ещё один пожар произошёл на улице 1-ой Поселочной в Пскове в 1:51. Сгорели два контейнера и мусор. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.