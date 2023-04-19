Пожилого опочанина будут судить за выстрел в собутыльника

09:45, 19 апреля 2023, ПАИ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 74-летнего жителя Опочецкого района. Он обвиняется в незаконном хранении оружия, боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ), изготовлении боеприпасов (ч.1 ст.223 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 24 мая 2022 года обвиняемый в своем доме в одной из деревень Опочецкого района в ходе употребления спиртных напитков поссорился с 42-летним гостем, взял висящее на стене незарегистрированное ружье и с близкого расстояния выстрелил в обидчика. В результате ранения пострадавшему ампутировали ногу.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.