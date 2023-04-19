Юрист рассказал, как сотрудник может привлечь работодателя к суду

09:50, 19 апреля 2023, ПАИ

Законодательство России предоставляет возможность сотруднику при незаконном увольнении подать на работодателя в суд, последний может быть привлечен к ответственности, а затем - будет обязан устранить все нарушения, сообщил директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.

«Если речь идет об очевидных нарушениях работодателем трудового законодательства, и возможности урегулировать вопрос внутри организации нет, вы всегда можете воспользоваться своим правом на защиту, обратившись в государственную инспекцию труда или в суд», - приводит слова эксперта РИА Новости.

По его словам, по факту обращения работника инспекция должна провести проверку или дать требование по устранению возможных нарушений. «Если нарушение будет выявлено, работодатель может быть привлечен к ответственности, а также будет обязан устранить все нарушения и отчитаться об этом инспектору», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что сначала следует попробовать все же обсудить с работодателем возможные варианты решения конфликтной ситуации, если он заставляет уволиться или создает невыносимые условия труда. «При обсуждении четко озвучьте, в чем заключается ваша позиция, почему вы не согласны с позицией работодателя, и предупредите о возможности обращения с жалобой в государственные органы. Вполне возможно, что в ходе таких действий получится найти компромисс», - заключил директор юридической практики SuperJob.