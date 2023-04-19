Великолучанин лишился автомобиля из-за долгов

10:16, 19 апреля 2023, ПАИ

Великолучанин лишился автомобиля из-за долгов. Задолженность мужчины по кредитным платежам составила более одного миллиона рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В рамках исполнительного производства приставы составили акт описи и ареста автомобиля Hyndai Creta 2017 года выпуска, который принадлежал великолучанину. После оценки специалистом арестованный автомобиль был отправлен на торги в Росимущество. Во избежание снижения рыночной стоимости автомобиля, его порчи, пристав принял процессуальное решение о его передаче на ответственное хранение взыскателю.

После продажи машины денежные средства пойдут на оплату долга.