Более миллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области
Более миллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.
По версии следствия, двум жителям Пскова и Новоржевского района звонили мнимые банковские служащие и правоохранители, которые под предлогом предотвращения несанкционированного оформления на них кредитов предложили собеседникам самим получить кредитные деньги и перевести их на «безопасные счета».
А великолучанин лишился денег при попытке осуществления операции купли-продажи товара на интернет-сайте.
Таким образом, потерпевшие после общения со злоумышленниками лишились более миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.
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