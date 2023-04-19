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Происшествия

Более миллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области

Более миллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

По версии следствия, двум жителям Пскова и Новоржевского района звонили мнимые банковские служащие и правоохранители, которые под предлогом предотвращения несанкционированного оформления на них кредитов предложили собеседникам самим получить кредитные деньги и перевести их на «безопасные счета».

А великолучанин лишился денег при попытке осуществления операции купли-продажи товара на интернет-сайте.

Таким образом, потерпевшие после общения со злоумышленниками лишились более миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

 

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