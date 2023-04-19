Девять палов травы произошло в Псковской области за сутки

10:32, 19 апреля 2023, ПАИ

Девять пожаров, связанных с горением сухой растительности, произошло в Псковской области с 18 по 19 апреля. Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС по региону.

«В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112», - отметили в ведомстве.

В МЧС также напомнили жителям региона о важности соблюдения противопожарных правил.