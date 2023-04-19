32-летний порхович повторно попался за рулем нетрезвым

11:44, 19 апреля 2023, ПАИ

В Порховском районе обнаружен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 18 апреля в деревне Хилово полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2112. За рулем оказался нетрезвый 32-летний мужчина.

В полиции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.