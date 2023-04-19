Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пскович из ревности к супруге убил мужчину гвоздодером

Из ревности к своей супруге житель Пскова убил мужчину гвоздодером. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По имеющимся данным, ночью 11 августа 2011 года подсудимый вернулся домой и застал в гостях у своей жены незнакомого мужчину. На почве ревности пскович нанес потерпевшему множество ударов гвоздодером, после чего выгнал из дома. Вскоре пострадавший скончался.

Псковский городской суд огласил признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 апреля 2023

83 пала травы зафиксировано в Псковской области в 2023 году
19 апреля 2023

О причинах ландшафтных пожаров расскажут в медиацентре ПАИ
19 апреля 2023

Девять палов травы произошло в Псковской области за сутки
19 апреля 2023

Жилой дом сгорел ночью в Порхове
18 апреля 2023

Неизвестные расстреливают котов в Псковском районе
18 апреля 2023

В Гдовском районе ВАЗ вылетел в кювет и врезался в дерево
18 апреля 2023

Псковские полицейские спасли детей с крыши многоэтажки
17 апреля 2023

Взрывоопасное устройство обнаружили реставраторы в Печорах


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...