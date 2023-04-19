Пскович из ревности к супруге убил мужчину гвоздодером

11:58, 19 апреля 2023, ПАИ

Из ревности к своей супруге житель Пскова убил мужчину гвоздодером. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По имеющимся данным, ночью 11 августа 2011 года подсудимый вернулся домой и застал в гостях у своей жены незнакомого мужчину. На почве ревности пскович нанес потерпевшему множество ударов гвоздодером, после чего выгнал из дома. Вскоре пострадавший скончался.

Псковский городской суд огласил признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.