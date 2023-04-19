83 пала травы зафиксировано в Псковской области в 2023 году

12:21, 19 апреля 2023, ПАИ

83 пала травы зафиксировано на территории Псковской области в 2023 году. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил главный государственный инспектор Псковской области по пожарному надзору, заместитель начальник Главного управления МЧС России по Псковской области — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

«Не успел завершиться паводок, как нам пришлось столкнуться с пожароопасным сезоном и палами травы. На сегодня у нас зафиксировано 83 пала травы на площади в 43 га и уже зарегистрировано два лесных пожара на 1,2 га, они произошли в Псковском и Великолукском районах. Ущерба лесному фонду не нанесено, но проверки все равно проводятся», - подчеркнул он.

Владимир Якунин отметил, что наибольшее количество палов травы в этом году зафиксировано в Псковском и Великолукском районах. «Сказывается приближенность к крупным городам, многочисленные садоводческие товарищества. Островский район на минувшей неделе тоже «прибавил» по палам. Наименьшее количество палов - в Пушкиногорском районе», - сказал он.

Также Владимир Якунин отметил, что если у земли есть хозяева, которые за ней следят и обрабатывают, то риск возникновения пожаров минимальный.