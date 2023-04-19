Миф о пользе палов травы развеяли в МЧС

12:35, 19 апреля 2023, ПАИ

Пал травы наносит огромный вред природе. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил главный государственный инспектор Псковской области по пожарному надзору, заместитель начальник Главного управления МЧС России по Псковской области — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

«Это заблуждение, что выжигание травы якобы приносит пользу почве, наоборот, она становится менее плодородной. К тому же сгорают насекомые, которые являются частью экосистемы. Тут всё однозначно: палы — большой вред», - сказал он.

По словам начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы, пламя может подниматься в высоту на несколько метров — это вызывает гибель животных: ежей, зайцов, мышей, птиц, даже людей. «И такие случаи с гибелью людей были. Несколько вдохов в этом сплошном дыму - и человек теряет сознание и гибнет», - подчеркнул Владимир Якунин.

По его словам, в регионе есть перечень из 230 населенных пунктов, которые подвержены угрозе лесных пожаров. Кроме того, в зоне риска находятся 16 летних лагерей и 12 дачных товариществ. Владимир Якунин сообщил, что с председателями СНТ регулярно проводится работа в области пожарной безопасности. Такая же работа ведется и с органами местного самоуправления.