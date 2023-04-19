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Общество

Лишь 42% псковичей поддерживают идею увеличить майские выходные за счёт новогодних

Лишь 42% псковичей поддерживают идею сокращения новогодних праздников и увеличения майских. Таковы данные опроса сервиса SuperJob.

«Весной у многих людей большие дачные заботы, а зимой радуются только лыжники»; «Пусть будет меньше в январе, многие отчеты сдают и поэтому сидят на работе», – отмечают те, кто за увеличение майских.

44% – против инициативы: «Для меня зимние выходные значительно более ценные, чем майские праздники»; «Оставьте длинную зимнюю сказку!».

Уровень поддержки растет с увеличением возраста опрошенных: 31% среди горожан до 34 лет и 46% среди тех, кто старше 45 лет. Чаще остальных идею о длинных майских праздниках поддерживают респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (42%).

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает увеличение выходных дней на майские праздники за счет сокращения новогодних каникул.

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