Лишь 42% псковичей поддерживают идею увеличить майские выходные за счёт новогодних
Лишь 42% псковичей поддерживают идею сокращения новогодних праздников и увеличения майских. Таковы данные опроса сервиса SuperJob.
«Весной у многих людей большие дачные заботы, а зимой радуются только лыжники»; «Пусть будет меньше в январе, многие отчеты сдают и поэтому сидят на работе», – отмечают те, кто за увеличение майских.
44% – против инициативы: «Для меня зимние выходные значительно более ценные, чем майские праздники»; «Оставьте длинную зимнюю сказку!».
Уровень поддержки растет с увеличением возраста опрошенных: 31% среди горожан до 34 лет и 46% среди тех, кто старше 45 лет. Чаще остальных идею о длинных майских праздниках поддерживают респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (42%).
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает увеличение выходных дней на майские праздники за счет сокращения новогодних каникул.
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