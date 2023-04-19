В Великих Луках подростки спасли жизнь тонущему рыбаку

16:51, 19 апреля 2023, ПАИ

В Великих Луках подростки помогли выбраться из воды тонущему мужчине. Происшествие произошло 15 апреля. Об этом сообщает портал Luki-News.

Артем Болдышев и Илья Ленктис заметили мужчину в озере. «Мы спросили у него:«Вам помочь?», но он нам ничего не ответил», - рассказал Артем Болдышев.

Также на этом же месте находились еще два подростка, ученики школы № 2 Сергей Богданов и Дмитрий Смирнов. «Мы услышали звук, похожий на удар об воду, и когда мы повернулись посмотреть - на соседнем берегу, в метрах десяти от нас в воде был рыбак, который рыбачил на этом месте уже около 30 минут. Он упал в воду и не мог выбраться», - поделился Сергей Богданов.

Школьники решили позвонить в МЧС. «Я позвонил в МЧС, объяснил, куда надо подъехать. После звонка мужчина начал пытаться выбраться. Он потихоньку полз к берегу на одной ноге. Я сказал сотрудникам МЧС, что у него, наверное, свело ногу судорогой», - продолжил Илья Ленктис.

По его словам, пока школьники ждали спасателей, они пытались поговорить с мужчиной и выяснить, что произошло. «Мы подошли к мужчине и начали у него спрашивать, всё ли в порядке. Он был в сознании, но ничего не сказал. Мы сразу поняли, что ему плохо, и помогли рыбаку выбраться на берег», - отметил Сергей Богданов.

«Боязни лезть в воду не было, так как на кону стояла жизнь человека», - поделился Дмитрий Смирнов. После того как подростки помогли мужчине выбраться из воды, они пошли в сторону трассы, чтобы встретить сотрудников МЧС.

«Спустя 2 минуты после того, как мы вытащили его на берег, он смог ответить на мои вопросы. Я спросил, как его зовут, сколько ему лет и как он там оказался», - добавил Артем Болдышев.

Прибывшие сотрудники ведомства доставили мужчину в медучреждение. «Я рад, что всё обошлось и с человеком всё в порядке. Я не знаю, как отреагировал тот человек на нашу помощь, но думаю, что он был благодарен нам», - заключил Сергей Богданов.

Также сегодня двум ученикам 7 «В» класса школы № 2 Дмитрию Смирнову и Сергею Богданову вручили благодарственные письма и подарки.