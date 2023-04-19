Участников конкурса «Чернильница» проведут по литературным местам

17:58, 19 апреля 2023, ПАИ

В этом году конкурс «Чернильница», который проходит среди молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов, будет особенно интересен, так как в рамках проекта предусмотрена поездка для участников по памятным литературным местам в Пушкинские Горы, сообщили ПАИ в Псковском городском молодежном центре.

17 апреля прошла встреча сотрудников Молодёжного центра Марины Костюк и Марии Каменской с представителями Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина – руководителем отдела проектирования музейных программ и координации Пушкинского заповедника Еленой Шур и экскурсоводом музея Еленой Шевцовой.

Стороны обсудили планы и перспективы ежегодного городского конкурса.

Как отметили в центре, за диалогом был проработан детальный маршрут путешествия в Пушкинские Горы и его наполнение.