Более 70 контейнеров для ТКО установили в Псковском районе
77 новых контейнеров для твёрдых коммунальных отходов установил филиал ООО «Экопром» в Псковском районе с начала апреля. Об этом ПАИ сообщили в компании.
Новые баки появились в пяти населённых пунктах. Так, 41 контейнер установили на улицах Октябрьской, Молодёжной, Новосёлов, Зелёной, Солнечной и Центральной в деревне Тямша. Также восемь контейнеров поставили на улице Невской в деревне Хотицы.
Помимо этого, 16 баков компания выставила на улице Набережной в Писковичах. Восемь контейнеров компания установила в деревне Малгово и ещё четыре — в деревне Подосье.
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