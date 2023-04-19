Более 70 контейнеров для ТКО установили в Псковском районе

20:04, 19 апреля 2023, ПАИ

77 новых контейнеров для твёрдых коммунальных отходов установил филиал ООО «Экопром» в Псковском районе с начала апреля. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Новые баки появились в пяти населённых пунктах. Так, 41 контейнер установили на улицах Октябрьской, Молодёжной, Новосёлов, Зелёной, Солнечной и Центральной в деревне Тямша. Также восемь контейнеров поставили на улице Невской в деревне Хотицы.

Помимо этого, 16 баков компания выставила на улице Набережной в Писковичах. Восемь контейнеров компания установила в деревне Малгово и ещё четыре — в деревне Подосье.