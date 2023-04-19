Псковичи могут присоединиться к Всероссийскому субботнику 22 апреля

19:04, 19 апреля 2023, ПАИ

Всероссийский субботник пройдёт 22 апреля, в Пскове субботник уже идёт и продолжится до 15 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Наша Псковская область».

Все желающие могут очистить город от мусора, при этом необходимый инвентарь и мусорные мешки предоставляются, нужно только позвонить по телефону 29-15-16.

«Но даже если вы не участвуете в субботниках, то всегда можете подобрать фантик или другой мусор с земли и выбросить в урну. Давайте вместе сделаем нашу Псковскую область чище», — отмечается в сообщении.

Отметим, что сейчас идёт голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». На портале можно выбрать территорию, чтобы любимый парк или спортивная площадка стали ещё красивее и комфортнее.