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Общество

Псковичи могут присоединиться к Всероссийскому субботнику 22 апреля

Всероссийский субботник пройдёт 22 апреля, в Пскове субботник уже идёт и продолжится до 15 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Наша Псковская область».

Все желающие могут очистить город от мусора, при этом необходимый инвентарь и мусорные мешки предоставляются, нужно только позвонить по телефону 29-15-16.

«Но даже если вы не участвуете в субботниках, то всегда можете подобрать фантик или другой мусор с земли и выбросить в урну. Давайте вместе сделаем нашу Псковскую область чище», — отмечается в сообщении.

Отметим, что сейчас идёт голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». На портале можно выбрать территорию, чтобы любимый парк или спортивная площадка стали ещё красивее и комфортнее.

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