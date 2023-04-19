Ремонт двух мостов в Пскове будут проводить параллельно

19:30, 19 апреля 2023, ПАИ

В эфире радиостанции «7 НЕБО» начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий рассказал о ходе ремонтных работ на Ольгинском мосту, а также поделился дальнейшими планами ремонтов дорог во всём городе.

«Сейчас производится укладка литого асфальтобетона на одной половине Ольгинского моста, далее, где необходимо, будет доработка вручную», — сообщил Александр.

К работам укладки верхнего слоя дорожного покрытия планируют приступить в ближайшую пятницу. Параллельно с этими работами также будут вестись ремонтные работы на Троицком мосту.

«Разметка будет финальным этапом на чистом новом дорожном покрытии», — уточнил начальник УГХ.

Впереди ещё также предстоят работы на тротуарной части: это покраска перил и опор освещения.

Также Александр Грацкий уточнил, что губернатором Псковской области и главой города Пскова поставлены жёсткие задачи: все дороги должны быть приведены в нормативное состояние.

По словам начальника управления, ни об одной дороге в Пскове не забыли, но приоритетны в части выполнения ремонта, как ямочного, так и замены целых дорожных карт, те дороги, по которым проходит автобусное движение.