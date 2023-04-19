Три крыши капитально отремонтируют в Плюсском районе

22:27, 19 апреля 2023, ПАИ

В Плюсском районе производится капитальный ремонт крыш в трёх многоквартирных домах, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области.

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2023 год начаты работы по ремонту крыш многоквартирных домов в Плюссе по следующим адресам: ул. Ленина, д. 14, 41, 43.



Работы выполняет подрядная организация ООО «СтройЭнергоМонтаж» в рамках договора от 28 марта 2023 года № 17/КР.

В рамках капитального ремонта крыш на указанных объектах будут выполнены следующие виды работ: демонтаж старого кровельного покрытия и устройство нового покрытия из металлочерепицы, ремонт деревянных элементов конструкции крыши с последующей обработкой составом огнебиозащиты, утепление чердачного помещения, устройство пароизоляции. Также производится ремонт кирпичной кладки вентиляционных труб с последующим оштукатуриванием и обшивкой профлистом по металлокаркасу, выполняется устройство металлической водосточной системы, слуховых окон, устанавливаются элементы безопасности крыши (снегозадержатели, ходовые мостики, ограждения и лестницы).

На текущую дату в доме № 14 на ул. Ленина ремонт крыши выполнен на 80 %, в доме № 41 – на 60 %, в доме № 43 – на 40 %. В соответствии с заключённым договором подрядная организация ООО «СтройЭнергоМонтаж» обязана завершить работы в срок до 1 октября 2023 года.

Отметим, что при производстве работ применяются современные материалы, подрядчик работает «захватками» во избежание возможных протечек в жилые помещения. На объектах ведётся строительный контроль, также представитель регионального оператора регулярно выезжает на объекты для проверки качества выполненных работ.