Туроператоры назвали самые популярные направления на майские праздники

07:18, 20 апреля 2023, ПАИ

Самым востребованным у россиян направлением для отдыха на майские праздники традиционно стала Турция, пишут «Известия».

Следом за Турцией — Египет, ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья.

«Из интересных тенденций этого года — рост спроса на развивающиеся пляжные направления Ближнего Востока, такие как Оман, Катар и Бахрейн», — отметили в «Интуристе».

Кроме того, в отличие от мая прошлого года, российским туристам на прямых рейсах стали доступны азиатские и карибские направления — Таиланд, Шри-Ланка и Куба, что сразу подстегнуло на них спрос, отметили опрошенные туроператоры.

Из стран ближнего зарубежья в топе спроса оказались Абхазия, Армения, Казахстан и Узбекистан.

У самостоятельных путешественников предпочтения оказались чуть иными. В лидерах на майские праздники — Стамбул, Ереван, Анталья, Дубай и Ташкент, рассказали в туристическом сервисе OneTwoTrip. В десятку также вошли Сеул и Бангкок.

В России самостоятельные туристы на майские праздники предпочли отправиться в Москву, Калининград и Сочи. В топ-10 также оказались Петербург, Кавминводы и Махачкала.

