В России предложили удвоить лимит по семейной ипотеке

09:15, 20 апреля 2023, ПАИ

Министерству строительства и ЖКХ предложили увеличить лимит кредитов по семейной ипотеке в городах-миллионниках вдвое — до 12 млн рублей, пишет газета «Известия».

Сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальная сумма кредита по программе составляет 12 млн рублей, а в остальных субъектах — только 6 млн.

Эти меры были запущены еще в 2017 году, с тех пор стоимость жилья в стране заметно выросла.

«В городах-миллионниках семьи с детьми уже не могут уложиться в установленную сумму ипотечного кредита в размере 6 млн рублей», — сказал инициатор идеи член комитета по строительству и ЖКХ от «Единой России» Сергей Колунов.

Сейчас двухкомнатные квартиры в России в среднем стоят более 6,9 млн рублей, трехкомнатные — 8,8 млн, сказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Предложенные меры вполне логичны: сегодня города-миллионники активно застраиваются и развиваются, что и влечет рост цен на недвижимость, отметил руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.