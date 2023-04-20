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Происшествия

Пенсионера госпитализировали после пожара в Дедовичском районе

Жилой дом сгорел в деревне Петрово Дедовичского района. Вызов поступил в 7:55 19 апреля. Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС по региону.

64-летнего мужчину, хозяина дома, госпитализировали в медучреждение. Возгорание, предположительно, произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Ещё один дом сгорел из-за неосторожного обращения с огнем при курении в деревне Борки Островского района. Пожар произошел в 12:33.

Помимо этого, в 22:50 загорелась баня на Центральной улице в деревне Кузнецово Псковского района. По предварительным данным, это случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

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