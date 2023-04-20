Заядлые курильщики в Пскове стали «дымить» больше – опрос

09:47, 20 апреля 2023, ПАИ

Каждый шестой курильщик признается, что стал «дымить» чаще, каждый третий — реже. Таковы данные опроса сервиса SuperJob.

В курении сигарет признаются 24% псковичей, причем не желает отказываться от сигарет каждый девятый. Среднестатистический курильщик, который не собирается отказываться от этой привычки, выкуривает по 19 сигарет в сутки.

Планирующие бросить курят меньше: в среднем по 10 сигарет. Мужчины устраивают перекуры чаще: те из них, кто задумывается о вреде никотина, курят по 13 сигарет в сутки (против 8 среди женщин), а те, кто пока не слишком озабочен последствиями, — по 19 (против 17 среди женщин).