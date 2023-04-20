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Происшествия

Девушка похитила деньги со сберегательного счета пожилого себежанина

Девушка похитила деньги со сберегательного счета пожилого себежанина. Преступление она совершила с помощью приложения мобильного банка в телефоне пострадавшего. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, потерпевший накопил сумму, превышающую 100 тысяч рублей. Сберегательный счет был привязан к мобильному онлайн-приложению банка, код от которого мужчина записал на бумаге и хранил в одежде в своей квартире. 

Подозреваемая свободно посещала квартиру пожилого себежанина. Найдя код, девушка под предлогом необходимости звонка с его мобильного телефона зашла в приложение и перевела с банковского сберегательного счета имевшуюся сумму на несколько банковских карт своих знакомых.

Житель 1956 года рождения обратился в полицию с заявлением о хищении с его банковского сберегательного счета денежных средств в размере более 100 тысяч рублей.

В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки установили подозреваемую, ею оказалась безработная женщина 2003 года рождения, проживающая в Себеже.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

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