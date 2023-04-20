Формирование комфортной городской среды обсуждают в медиацентре ПАИ

15:00, 20 апреля 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная старту рейтингового голосования за проекты по благоустройству по программе «Формирование комфортной городской среды», проходит в медиацентре ПАИ.

Какие объекты вынесены на голосование в этом году, есть ли в этом году отличия в организации и проведении конкурса, какие выводы сделали по организации конкурса в прошлом году, как планируется стимулировать активность граждан?

На эти и другие вопросы ответит председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.